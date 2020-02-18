İran'da muhafazakarlardan seçimler için propaganda etkinliği

18.02.2020 18:08 | Son Güncelleme: 18.02.2020 18:08

İran'da cuma günü yapılacak meclis seçimleri için muhafazakarlar, Tahran'da propaganda etkinliği düzenledi.

Eski Tahran Belediye Başkanı Muhammed Bakır Galibaf'ın başında olduğu muhafazakar kanadın "Devrim Şurası" listesi, Tahran Konferans Salonu'nda bir program düzenledi.

Galibaf'ın katılmadığı etkinlikte muhafazakar kanadın önemli temsilcilerinden Mehdi Çamran bir konuşma yaparak halkı sandık başına gitmeye çağırdı.

Muhafazakarların en iddialı listesi olan "Devrim Şurası"na liderlik eden Galibaf'ın, seçimlere 2 gün kala diğer muhafazakar grupları ittifaka razı etmek için müzakereler yürüttüğü ancak şu ana kadar uzlaşının sağlanamadığı belirtiliyor.

"Durum değişebilir"

Devrim Şurası listesinde yer alan muhafazakar milletvekili adayı Zühre İlahiyan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 8'inci dönemde milletvekilliği yaptığını hatırlatarak İran'ın ekonomik kriz ve yaptırım gibi bir dizi sorunla karşı karşıya olduğunu belirtti ve oluşacak güçlü bir meclisin bunu aşabileceğini savundu.

Halkın çoğunluğunun muhafazakar adaylardan yana oy kullanacağını ileri süren İlahiyan, "Yapılan anketlere göre reformist kanat ciddi bir oy alamayacak. Yaşanan başarısızlıklar ve sorunlar nedeniyle onlara güven azalmış durumda. Seçimlere katılım Tahran ve diğer eyaletlerde düşük olacak gibi. Ancak bu durum önümüzdeki 2 günde oluşacak atmosfere de bağlıdır. Durum değişebilir." görüşlerini paylaştı.

Ülkede 250 civarında parti bulunmasına rağmen siyasi faaliyetlere uygulanan baskılar nedeniyle siyasetçiler, parti çatısı yerine "muhafazakar", "reformist", "ılımlı" ve "bağımsız" olarak seçimlere giriyor. Seçmen, oyunu seçim pusulasına adayların isimlerini yazarak kullanıyor. Söz konusu siyasi grupların liste sunmaları halkın seçim yapmasını kolaylaştırıyor.

Kaynak: AA