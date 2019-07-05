İran'da muhafazakar kanat İngiltere'ye misilleme yapılmasını istiyor

İran'da Düzenin Maslahatını Teşhis Konseyi (DMTK) Genel Sekreteri Muhsin Rızayi, İngiltere'ye bağlı Cebelitarık özerk yönetiminin İran'a ait petrol tankerini alıkoyması nedeniyle Londra'ya misilleme yapılmasını istedi.

Muhafazakar kanadın önemli temsilcilerinden ve Devrim Muhafızları Ordusunun eski komutanlarından Tümgeneral Muhsin Rızayi, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İran'a ait petrol tankerinin Cebelitarık Boğazı'nda alıkonulması nedeniyle İngiltere'ye tepki gösterdi.

İran'ın 40 yıl boyunca hiçbir olayda gerilimi başlatan taraf olmadığını savunan Rızayi, "İran, zorba güçlere gereken cevabı vermekte tereddüt etmemiştir. İngiltere yönetimi İran'a ait petrol tankerini bırakmazsa bizim ilgili kurumlarımız da İngiltere'ye ait bir petrol tankerine el koymakla görevlidir." ifadelerini kullandı.

Cebelitarık Özerk Hükümet Başkanı Fabian Picardo, dün yaptığı açıklamada, sabahın ilk saatlerinde Cebelitarık liman görevlileri ve ona bağlı memurların yasayı uygulayarak sahil güvenlik ekiplerinin yardımıyla Suriye'ye ham petrol götüren bir tankeri durduklarını, tanker ve yükünün alıkonulduğunu bildirmişti.

"Grace 1" adlı geminin, Avrupa Birliği'nin (AB) Suriye'ye uyguladığı ambargoları ihlal ettiği gerekçesiyle durdurulduğunu vurgulayan Picardo, "Grace 1'in Suriye'de Banyas rafinerisine ham petrol taşıdığına inanmak için geçerli sebeplerimiz var. Bu rafineri, Suriye'ye karşı AB yaptırımlarına tabi bir işletmeye ait." ifadesini kullanmıştı.

Bunun üzerine İran Dışişleri Bakanlığı, İngiltere'nin Tahran Büyükelçisi Rob Macaire'ı bakanlığa çağırarak bu gelişmeyle ilgili rahatsızlığını bildirmişti.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Abbas Musevi, Tahran'a ait petrol tankerinin Cebelitarık'ta İngiliz güçleri tarafından "kanunsuz bir şekilde alıkonulduğunu" savunmuştu.

AB, Suriye'ye karşı yaptırım kararını 2011 sonunda alırken, petrol ambargosunu da içeren yaptırımlarını 1 Haziran 2020'ye kadar uzatmıştı.

Kaynak: AA