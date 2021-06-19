İran'da muhafazakar aday Reisi ilk sonuçlara göre 28 milyon 600 bin oydan 17 milyon 800 binini aldı
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İran'da muhafazakar aday Reisi ilk sonuçlara göre 28 milyon 600 bin oydan 17 milyon 800 binini aldı

İran'da muhafazakar aday Reisi ilk sonuçlara göre 28 milyon 600 bin oydan 17 milyon 800 binini aldı
Anadolu Ajansı / Muhammet Kurşun - Haberler | Güncel

İran'da dün yapılan 13. Cumhurbaşkanlığı Seçimlerinin ilk resmi sonuçlarına göre muhafazakar aday İbrahim Reisi 28 milyon 600 bin oydan 17 milyon 800 binini alarak seçimi kazandı.

İran'da dün yapılan 13. Cumhurbaşkanlığı Seçimlerinin ilk resmi sonuçlarına göre muhafazakar aday İbrahim Reisi 28 milyon 600 bin oydan 17 milyon 800 binini alarak seçimi kazandı.

İran İçişleri Bakanlığı Seçim Merkezi Başkanı Cemal Örf, düzenlediği basın toplantısıyla 13. Cumhurbaşkanlığı Seçimlerinin ilk sonuçlarını paylaştı.

Örf, şu ana kadar sayılan 28 milyon 600 bin oydan muhafazakar aday Reisi'nin 17 milyon 800 bin, muhafazakar aday Muhsin Rızai'nin 3 milyon 300 bin, reformist aday Abdunnasır Himmeti'nin 2 milyon 400 bin ve bir diğer muhafazakar aday Emir Hüseyin Kadızade Haşimi'nin de 1 milyon oy aldığını belirtti.

Bu sonuçlara göre oyların yüzde 62'sini alan Reisi birinci turda cumhurbaşkanı seçilmek için gerekli olan yüzde 50+1'i geçerek 8. Cumhurbaşkanı oldu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Kurşun

İran'da resmi olmayan sonuçlara göre cumhurbaşkanlığı seçimlerini muhafazakar aday Reisi kazandı
İran'da resmi olmayan sonuçlara göre cumhurbaşkanlığı seçimlerini muhafazakar aday Reisi kazandı
İran'da resmi olmayan seçim sonuçlarına göre muhafazakar aday Yargı Erki Başkanı İbrahim Reisi ülkenin 8. Cumhurbaşkanı oldu.
İran'da resmi olmayan seçim sonuçlarına göre muhafazakar aday Yargı Erki Başkanı İbrahim Reisi ülkenin 8. Cumhurbaşkanı oldu.
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İran'da muhafazakar aday Reisi ilk sonuçlara göre 28 milyon 600 bin oydan 17 milyon 800 binini aldı - Haberler
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