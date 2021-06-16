İran'da reformist lider Hatemi seçimlere katılım çağrısı yaptı
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İran'da reformist lider Hatemi seçimlere katılım çağrısı yaptı

İran'da reformist lider Hatemi seçimlere katılım çağrısı yaptı
Anadolu Ajansı / Muhammet Kurşun - Haberler | Güncel

İran'da reformist hareketin lideri eski Cumhurbaşkanı Muhammed Hatemi, 18 Haziran Cuma günü yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimlerine katılım çağrısında bulundu.

İran'da reformist hareketin lideri eski Cumhurbaşkanı Muhammed Hatemi, 18 Haziran Cuma günü yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimlerine katılım çağrısında bulundu.

Başkent Tahran'da reformist siyasetçilerle bir araya gelen Hatemi, isim vermeden tek reformist aday olan eski İran Merkez Bankası Başkanı Abdunnasır Himmeti'nin desteklenmesini istedi.

Hatemi, şu ifadeleri kullandı: "Halkımızın himmet ederek seçimlere katılmalarını ümit ediyorum. Halkımız her ne pahasına olursa olsun kendi istediği kişileri iş başına getirsin. Halk bir kenara itildi ve özgürlükleri kısıtlandı. Halk sahneye çıkarak oyunu bozmalıdır. Şu mesajı vermelidir: Siz bir kişiyi dayatmak istediniz biz ise bu kararı veriyoruz."

İran'da muhafazakar adaylar Said Celili ve Ali Rıza Zakani ile reformist siyasetçi Muhsin Mihralizade seçim yarışından çekildiklerini duyurmuştu.

Böylece yarışta reformist aday eski İran Merkez Bankası Başkanı Abdunnasır Himmeti'nin yanı sıra, muhafazakar adaylar Yargı Erki Başkanı İbrahim Reisi, eski Devrim Muhafızları Ordusu Genel Komutanı ve Düzenin Maslahatını Teşhis Konseyi Genel Sekreteri Muhsin Rızai ve Milletvekili Emir Hüseyin Kadızade Haşimi kaldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Kurşun

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