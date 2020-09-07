İran'da "Mavi Balina" oyunu 3 can aldı
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İran'da "Mavi Balina" oyunu 3 can aldı

İran'da "Mavi Balina" adlı oyunu oynadıktan sonra Hazar Denizi'nde intihara kalkışan 4 gençten 3'ü hayatını kaybetti.

İran'da
07.09.2020 13:13 | Son Güncelleme: 07.09.2020 13:13

İran'da "Mavi Balina" adlı oyunu oynadıktan sonra Hazar Denizi'nde intihara kalkışan 4 gençten 3'ü hayatını kaybetti.

Dünya çapında çok sayıda intihar olayıyla bağdaştırılan "Mavi Balina" oyununun finalini tamamlamak amacıyla Doğu Azerbaycan, Erdebil, Huzistan ve İsfahan eyaletlerinden gelerek Mazenderan eyaletine bağlı Mahmudabad ilçesinde toplanan 4 genç, Hazar Denizi'ne atlayarak intihar girişiminde bulundu.

İran devlet televizyonuna bağlı Genç Gazeteciler Cemiyeti Haber Ajansına (YJC) konuşan Mazenderan Dalgıçlar ve Cankurtaranlar Kurumu Başkanı Naki Kerimiyan, intihara kalkışan 4 gençten 3'ünün hayatını kaybettiğini, birinin ise kurtarıldığını aktardı.

Kerimiyan, kurtarılan gencin diğer 3 kişiyi tanımadığını, "Mavi Balina" oyunu vasıtasıyla tanıştıklarını ve oyunun finalini tamamlamak amacıyla bir araya geldiklerini anlattığını söyledi.

"Mavi Balina" oyunu nedir?

Orijinali "Siniy Kit" olan "Mavi Balina" oyununun adını Rus rock grubu Lumen'in bir şarkısından alındığı düşünülüyor. "Neden çığlık atarsın/Kimse sesini duymazken/Konu ne, konu ne" sözlerinin yer aldığı şarkı, ağı delip geçemeyen devasa bir mavi balinanın öyküsünü anlatıyor.

Oyunun kurucusu Philipp Budeikin, 2016 yılında Rusya'da tutuklandı. Budeikin duruşmada, "toplumda temizlik yaptığını ve kurbanlarının birer biyolojik atık" olduğunu ifade etti.

Oyuna, sosyal ağlar üzerinden katılan kişilerden, çoğu şiddet içeren 50 talimatı yerine getirmesi isteniyor. Son aşamada ise "yüksekten atlayarak ya da kendini asarak intihar etme" komutu veriliyor.

Uzmanlar, çocukları ve gençleri intihara sürükleyen "sabıkalı" oyuna karşı ebeveynleri sık sık uyarıyor.

Kaynak: AA

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