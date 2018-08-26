İran'da Maliye Bakanı Mesud Karbasian Görevden Alındı

İran Meclisi, yerel para birimi riyaldeki değer kaybı ve ülke ekonomisinin kötüye gitmesi üzerine Ekonomi ve Maliye Bakanı Mesud Karbasian'ı görevden aldı.

Nükleer programı nedeniyle ABD'nin yaptırımlarını artırdığı İran'da meclis, Ağustos ayı başında Çalışma Bakanı'nı görevden almış, Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani de geçen ay Merkez Bankası başkanının yerine yeni bir isim atamıştı.