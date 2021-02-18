İran'da maden ocağı çöktü: 3 işçi göçük altında
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İran'da maden ocağı çöktü: 3 işçi göçük altında

18.02.2021 13:13 | Son Güncelleme: 18.02.2021 13:13
İran'da maden ocağı çöktü: 3 işçi göçük altında

İran'ın Kum eyaletinde bir maden ocağının çökmesi sonucu ilk belirlemelere göre 3 işçi göçük altında kaldı.

İran'ın Kum eyaletinde bir maden ocağının çökmesi sonucu ilk belirlemelere göre 3 işçi göçük altında kaldı.

İran'ın yarı resmi ajansı Tesnim'in haberine göre, Kızılay Sözcüsü Muhammed Hasan Mukaddem, Kum eyaletine bağlı Kehek ilçesindeki bir manganez madeninde çökme meydana geldiğini açıkladı.

Olayın ardından bölgeye arama-kurtarma ekiplerinin sevk edildiğini aktaran Mukaddem, "Ekiplerin olayın yaşandığı bölgeye ulaşmasının ardından yapılan ilk değerlendirmelerde 3 işçinin göçük altında kaldığı belirlenmiştir." dedi.

Mukaddem, bölgedeki ekiplerin arama-kurtarma köpeklerinin desteğiyle göçük altında kalan madencilere ulaşmak için çalışmalarını sürdürdüğünü belirtti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Dursun

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