İran'da maden ocağı çöktü
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İran'da maden ocağı çöktü

İran'da maden ocağı çöktü
Anadolu Ajansı / Bilal Güler - Haberler | Güncel

İran'ın Çaharmahal-Bahtiyari eyaletinde bir maden ocağının çökmesi nedeniyle 2 işçi hayatını kaybetti.

İran'ın Çaharmahal-Bahtiyari eyaletinde bir maden ocağının çökmesi nedeniyle 2 işçi hayatını kaybetti.

İran resmi haber ajansı IRNA'ya göre, sabah saatlerinde eyalete bağlı Kiyar ilçesinde bulunan bir maden ocağının 500 metre derinliğinde çökme meydana geldi.

Olay neticesinde 4 işçinin mahsur kaldığı ve daha sonra iki işçinin kurtarıldığı açıklanırken, 2 işçinin ise hayatını kaybettiği aktarıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bilal Güler

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