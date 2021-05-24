İran'da maden ocağı çöktü

İran'ın Çaharmahal-Bahtiyari eyaletinde bir maden ocağının çökmesi nedeniyle 2 işçi hayatını kaybetti.

İran'ın Çaharmahal-Bahtiyari eyaletinde bir maden ocağının çökmesi nedeniyle 2 işçi hayatını kaybetti.

İran resmi haber ajansı IRNA'ya göre, sabah saatlerinde eyalete bağlı Kiyar ilçesinde bulunan bir maden ocağının 500 metre derinliğinde çökme meydana geldi.

Olay neticesinde 4 işçinin mahsur kaldığı ve daha sonra iki işçinin kurtarıldığı açıklanırken, 2 işçinin ise hayatını kaybettiği aktarıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bilal Güler