İran'da maden çöktü: 1 ölü
İran'nın Kirmanşah eyaletine bağlı Gilan Garp şehrinde bir madende meydana gelen göçük nedeniyle 1 kişi hayatını kaybetti.
03.07.2020 13:33 | Son Güncelleme: 03.07.2020 13:37
İran'nın Kirmanşah eyaletine bağlı Gilan Garp şehrinde bir madende meydana gelen göçük nedeniyle 1 kişi hayatını kaybetti.
İran Kızılay Başkanı Murtaza Selimi, Kirmanşah eyaletine bağlı Gilan Garp şehrindeki taş kömür madeninde yerel saatle 13.30'da göçük meydana geldiğini duyurdu. Selimi, bölgeye arama kurtarma ekiplerinin gönderildiğini ve kurtarma çalışmalarının devam ettiğini aktardı.
İran Kızılay Başkanı Yardımcısı Adil Şefii, Gilan Garp şehrinde meydana gelen maden göçüğü nedeniyle bir kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu. - TAHRAN
Kaynak: İHA