İran'da maaşlarına zam talebiyle gösteri düzenleyen emekliler "oy vermeyeceğiz" sloganları attı
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İran'da maaşlarına zam talebiyle gösteri düzenleyen emekliler "oy vermeyeceğiz" sloganları attı

İran'da maaşlarına zam talebiyle gösteri düzenleyen emekliler 'oy vermeyeceğiz' sloganları attı
Anadolu Ajansı / Mustafa Melih Ahıshalı - Haberler | Güncel

İran'ın çeşitli kentlerinde emekliler, maaşlarının artırılması ve sosyal haklarının iyileştirilmesi talebiyle gösteri düzenledi.

İran'ın çeşitli kentlerinde emekliler, maaşlarının artırılması ve sosyal haklarının iyileştirilmesi talebiyle gösteri düzenledi.

Sosyal medyada yer alan görüntülere göre yüzlerce emekli, Şiraz, Kirmanşah, Senendeç, Şuş ve Kereç gibi birçok kentte Sosyal Güvenlik Kurumu binaları önünde bir araya geldi.

Maaşlarının artırılmasını ve sosyal haklarının iyileştirilmesini isteyen emekliler, "Maaşımız enflasyon oranında artsın" pankartları taşıyıp, "Duyduğumuz yalanlar yeter oy vermeyeceğiz" şeklinde sloganlar attı.

Yoksulluk sınırının altında maaş aldıklarını belirten emekliler, 4 aydan bu yana aralıklarla protestolar düzenleyerek yetkililerden sorunlarına çözüm istiyor.

İran'da 13. dönem cumhurbaşkanlığı seçimleri 18 Haziran 2021'de yapılacak. Geçen yıl düzenlenen genel seçimlere katılım son 41 yılın en düşük seviyesinde gerçekleşmişti. Ülke genelinde yüzde 42,57 olarak açıklanan katılım oranı, başkent Tahran'da yüzde 25'lerde kalmıştı.

Seçimlere katılımın azlığı rejimin meşruiyeti tartışmalarını da beraberinde getiriyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Melih Ahıshalı

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