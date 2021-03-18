İran'da maaşlarına zam isteyen emekliler birçok kentte gösteri düzenledi

İran'ın çeşitli kentlerinde sokaklara dökülen emekliler, maaşlarının artırılmasını ve sosyal haklarının iyileştirilmesini talep etti.

İran'ın çeşitli kentlerinde sokaklara dökülen emekliler, maaşlarının artırılmasını ve sosyal haklarının iyileştirilmesini talep etti.

İran İnsan Hakları Aktivistleri Ajansının haberine göre, binlerce emekli, başkent Tahran'ın yanı sıra Erak, Veramin, Erdebil, Huzistan ve Hurrem Abad gibi birçok kentte Sosyal Güvenlik Kurumu binaları önünde gösteri düzenledi.

Maaşlarının artırılmasını ve sosyal haklarının iyileştirilmesini isteyen emekliler, "Meclis-Devlet; halkı kandırdığınız yeter", "Hakkımızı alasıya kadar durmayacağız", "Maaşımız enflasyon oranında artsın" şeklinde sloganlar attı.

İran'da yoksulluk sınırının altında maaş aldıklarını belirten emekliler, 2 aydan bu yana aralıklarla protestolar düzenleyerek yetkililerden sorunlarına çözüm istiyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Melih Ahıshalı