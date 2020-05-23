İran'da kutsal mekanlar açılıyor
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İran'da kutsal mekanlar açılıyor

İran Cumhurbaşkanı Ruhani, "Yarından itibaren kutsal mekanlar açılacak" dedi.

İran'da kutsal mekanlar açılıyor
23.05.2020 13:02 | Son Güncelleme: 23.05.2020 13:02

İran Cumhurbaşkanı Ruhani, "Yarından itibaren kutsal mekanlar açılacak" dedi.

Korona virüs salgını yayılmaya devam ederken, birçok ülke normalleşme adımları atıyor. İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, korona virüsle mücadele toplantısında konuştu. Kutsal mekanların yarından itibaren açılacağını duyuran Ruhani, normalleşme sürecine aşamalı devam edeceklerini vurguladı. Ruhani korona virüsle mücadelede 3 aşamalı yöntem kullandıklarını söyleyerek, "Korona virüs ile bağlantılı olarak üç aşamadan geçtiğimizi söyleyebiliriz. Tabii ki, bazı yerlerde hala üçüncü aşamada olabiliriz. Ama yavaş yavaş dördüncü aşamaya giriyoruz. Birinci aşama, hastalıkla ilk karşılaşma aşamasıydı ve mücadele etmek için tüm imkanlarımızı seferber etmiştik. İkinci aşamada virüsün yayılmasını kontrol etmek için sosyal mesafe üzerinde sınırlar koyduk. Üçüncü aşamada ise sosyal mesafe önlemlerini biraz daha azalttık ve buna bağlı olarak kapanan iş merkezlerinin aşamalı olarak tekrar açılmasını kararlaştırdık" dedi.

Artık korona virüsü yok etme aşamasına geçtiklerini belirten Ruhani, 10 eyalette durumun iyi olduğunu ve virüsün yok edilmeye başlandığını vurgulayarak, "Elbette bu aşamada virüs taşıyıcılarını teşhis etmeye ve sosyal mesele önlemlerine devam edeceğiz" dedi.

Ruhani, bazılarının toplum içerisinde panik ortamı oluşturmaya çalıştığını söyleyerek, "Bazıları korona virüsle mücadelede geri dönüşün mümkün olmadığını dile getirmekteler. Ancak biz bilinçli geri dönüşlere ve normalleşme sürecine devam edeceğiz. Ramazan bayramında tüm dini ziyaret yerleri açılmış olacak" dedi.

İran Cumhurbaşkanı Ruhani, normalleşme sürecine devam edeceklerini belirterek, "Önceden sadece avluların açılmasını kararlaştırmıştık. Yarından itibaren kutsal mekanlar açılacak. Güneş doğduktan bir saat sonra ve güneş batmadan bir saat önceye kadar ziyaretlere açık olacak" ifadelerini kullandı.

(Aynur Sena Çabuk/İHA)

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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