İran'da kuş gribi nedeniyle bir milyon tavuk itlaf edildi

İran'ın Kum eyaletinde kuş gribi nedeniyle 1 milyon tavuk ile hayvanat bahçesinde bulunan 671 kuşun itlaf edildiği duyuruldu.

İran'ın Kum eyaletinde kuş gribi nedeniyle 1 milyon tavuk ile hayvanat bahçesinde bulunan 671 kuşun itlaf edildiği duyuruldu.

"Baharnews" haber sitesine göre, Kum Eyaleti Veterinerlik Genel Müdürü Muhammed Mehdi Refii, Kuş Gribiyle Mücadele Komisyon toplantısında yaptığı açıklamada, kayıt dışı kümes hayvanı satıcılarının takibe alındığını belirtti.

Halkı pazardan ve seyyar satıcılardan kümes hayvanı satın almamaları konusunda uyaran Refii, "Kuş gribi nedeniyle Kum'daki çiftliklerde bulunan 10 milyon tavuktan bir milyonu ve Kum Kuş Hayvanat Bahçesindeki 671 kuş itlaf edildi." dedi.

Kum'da 6 hektar kapalı alanda kurulan ve Kasım 2020'de açılan kuş hayvanat bahçesinde 100'den fazla kuş çeşidinin bulunduğu belirtiliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Melih Ahıshalı