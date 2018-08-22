İran'da Kurban Bayramı

Kurban Bayramı'nı Türkiye'den bir gün sonra idrak eden İranlı Müslümanlar bayram namazı için bir araya geldi.

Başkent Tahran'ın en büyük camisi Musalla-ı İmam Humeyni'de kılınan namazın ardından Cuma İmamı Ahmed Hatemi, kurbanın önemini ve Müslümanların birliğini anlatan bir hutbe okudu.

Hatemi, hutbesinde ülkedeki yolsuzluğun ortadan kaldırılması ve halka güven verilmesi gerektiğini belirtti.

ABD ve İsrail'e de eleştirilerde bulunan Hatemi, ABD Başkanı Donald Trump'ın nükleer anlaşmaya değer vermemesi nedeniyle yeni müzakerelerin yapılmayacağını yineledi.

Hutbenin okunmasının ardından cemaat ilk bayramlaşmayı kendi arasında yaptı.

İran'da bayram ve cuma namazları kentin en büyük camisinde tek bir noktada kılınıyor.