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İran'da küçük uçak düştü: 2 ölü

AA, Mustafa Melih Ahıshalı - Güncel
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İran'da küçük uçak düştü: 2 ölü

İran'ın kuzeydoğusundaki Horasan-i Rezevi eyaletinde bir küçük uçağın düşmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybetti.

HORASAN, ERZURUM (AA) - İran'ın kuzeydoğusundaki Horasan-i Rezevi eyaletinde bir küçük uçağın düşmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybetti.

İranlı Öğrenciler Haber Ajansına (ISNA) göre, Horasan-i Rezevi eyaletine bağlı Kaşmir kenti İtfaiye Müdürü Emir Nejad Rahim, "İki kişilik yolcu uçağı Kaşmir Havaalanı'na inişe geçtiği sırada düştü. Uçaktaki 2 kişi hayatını kaybetti." dedi.

Nejad Rahimi, uçağın düşme nedeninin ise araştırıldığını belirtti.

AA / Mustafa Melih Ahıshalı - Güncel

Yolcu Uçağı, İtfaiye, Horasan, İran, Güncel, Haber

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