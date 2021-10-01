İran'da kripto para madenciliği üzerindeki yasak kalktı ve üretim yeniden başladı - Haberler
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İran'da kripto para madenciliği üzerindeki yasak kalktı ve üretim yeniden başladı

AA / Muhammet Kurşun - Haberler | Güncel
İran'da kripto para madenciliği üzerindeki yasak kalktı ve üretim yeniden başladı

İran'da elektrik tedarikinde yaşanan sorun nedeniyle kripto para madenciliğine getirilen yasağın kalktığı ve üretimin yeniden başladığı duyuruldu.

İran'da elektrik tedarikinde yaşanan sorun nedeniyle kripto para madenciliğine getirilen yasağın kalktığı ve üretimin yeniden başladığı duyuruldu.

İran Elektrik Üretim ve Dağıtım Şirketinden yapılan yazılı açıklamaya göre, eski Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani tarafından 26 Mayıs'ta kripto para madenciliğine getirilen yasak 22 Eylül'de sona erdi.

Açıklamada üretim izni olanların kripto para madenciliği faaliyetine devam edebilecekleri belirtildi.

İran'da yaşanan toplu elektrik kesintileri nedeniyle ülkede Bitcoin madenciliği faaliyetleri 26 Mayıs'ta Ruhani'nin talimatıyla askıya alınmıştı.

Ruhani, 8 Haziran'da yaptığı açıklamada ise ülkede kripto para faaliyetlerinin yasallaştırılmasını ve bu alana yatırım yapan vatandaşların sermayesinin korunmasını sağlamak için gerekli adımların atılması çağrısında bulunmuştu.

İran, indirimli elektrik tarifeleri nedeniyle Çin, Rusya, ABD, Kazakistan, Kanada ve İzlanda ile birlikte dünyada en fazla kripto para üreten 7 ülkeden biri konumunda.

Elektrik kesintisi duyuruları için tıklayın.
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AA / Muhammet Kurşun - Son Dakika Haberleri
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