İran'da kredi talep eden bir gazi, kefil istenince kendini ateşe vererek intihar etti
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İran'da kredi talep eden bir gazi, kefil istenince kendini ateşe vererek intihar etti

İran'ın batısındaki Kirmanşah kentinde Şehit ve Gaziler Vakfından kredi talep eden bir savaş gazisinin kefil istenince vakıf binası önünde kendisini yakarak hayatını kaybettiği bildirildi.

İran'da kredi talep eden bir gazi, kefil istenince kendini ateşe vererek intihar etti
09.06.2020 11:05 | Son Güncelleme: 09.06.2020 11:08

İran'ın batısındaki Kirmanşah kentinde Şehit ve Gaziler Vakfından kredi talep eden bir savaş gazisinin kefil istenince vakıf binası önünde kendisini yakarak hayatını kaybettiği bildirildi.

İran resmi ajansı IRNA'nın haberine göre, 1980-1988 arasında yaşanan İran-Irak savaşında gazi olan Cihangir Azadi Meyankuhi, önceki gün Kirmanşah'taki Şehit ve Gaziler Vakfı binasının önünde kendisini ateşe verdi.

Çevredekilerin müdahale ettiği Meyankuhi, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Meyankuhi'nin kendisini yakmasına kredi talebine karşılık kefil istenmesinin yol açtığının duyulması ülke medyasında ve kamuoyunda tepkiye neden olunca Şehit ve Gaziler Vakfı, konunun boyutlarının incelenmesi ve muhtemel ihmallerin tespiti için bir heyetin görevlendirilerek şeffaf bir rapor hazırlanacağını duyurdu.

Konuyla ilgili açıklama yapan Kirmanşah Şehit ve Gaziler Vakfı Genel Müdürü Hadi Askeri, kendisini yakarak hayatına son veren gazinin vakıftan geçim desteği ve tamamlayıcı sigorta hizmeti aldığını söyledi.

Meyankuhi'nin Travma Sonrası Stres Bozukluğu (TSSB) hastalığından bir dönem hastanede tedavi gördüğünü aktaran Askeri, "Merhum Meyankuhi, Şehit ve Gaziler Vakfından kredi talep etti. Her ne kadar sırası gelmese de kredi talebi onaylanmıştı ancak kredinin verilmesi için kendisinden kefil istenmişti." dedi.

Kefil istenmesinin en basit prosedürlerden biri olduğunu ifade eden Askeri, konunun tüm boyutlarıyla inceleneceğini belirtti.

Kaynak: AA

Dünya Manşet

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