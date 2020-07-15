İran'da Kovid-19 vakalarındaki artış sonrası halk test merkezlerinde kuyruklar oluşturuyor
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İran'da Kovid-19 vakalarındaki artış sonrası halk test merkezlerinde kuyruklar oluşturuyor

İran'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarının yeniden artışa geçmesinin ardından başkent Tahran'daki test merkezinin önünde kuyruk oluşurken, yetkililer sadece somut belirti taşıyanlara test yapıldığını ifade ediyor.

İran'da Kovid-19 vakalarındaki artış sonrası halk test merkezlerinde kuyruklar oluşturuyor
15.07.2020 11:47 | Son Güncelleme: 15.07.2020 12:06

İran'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarının yeniden artışa geçmesinin ardından başkent Tahran'daki test merkezinin önünde kuyruk oluşurken, yetkililer sadece somut belirti taşıyanlara test yapıldığını ifade ediyor.

Tahran'daki Keyvan Viroloji Laboratuvarında, son günlerde Kovid-19 testi yaptırmak isteyenlerin sayısındaki artış nedeniyle yoğunluk yaşanıyor. Başkentte Kovid-19 testi yapılan birkaç merkezden biri olan laboratuvarın önünde, virüse yakalandığından şüphe eden ya da iyileştikten sonra yeniden test yaptırmak isteyenlerin oluşturduğu kuyruk dikkati çekiyor.

Son 2-3 haftada test merkezine müracaatlar arttı

Laboratuvardaki Viroloji Uzmanı Hüseyin Keyvani, AA muhabirine yaptığı açıklamada, son 2-3 haftada müracaat sayısında ciddi artış olduğunu söyledi.

Test sonuçlarının 72 saat sonra sahiplerine bildirildiğini aktaran Keyvani, "Burada yapılan testlerin yüzde 8'inde sonuç pozitif çıkıyor. İnsanlar, Kovid-19'la ilgisi olmasa da bir rahatsızlık hissettiklerinde veya küçük bir belirti gördüklerinde gelip test yaptırmak istiyor. Ancak kit sayısındaki sıkıntı nedeniyle zaruri olmayanlara test yapılmıyor." dedi.

"Günde yaklaşık 1500 test yapılıyor"

Somut belirti taşıyanlara test yapıldığını ancak şüpheli vakalara "sağlık kurallarına uymaları ve maske kullanmaları" tavsiyesinde bulunmakla yetindiklerini dile getiren Keyvani, şunları söyledi:

"Burada günde yaklaşık 400 kişi ayakta kontrol ediliyor ve 1500 test yapılıyor. Tahran'daki koronavirüs merkezleri günlük 6 bin test yapma kapasitesine sahip. İmkanların ve ekipmanların yetersizliğine rağmen merkezimiz faaliyetlerini azaltmadı. Taşımacılık ve üretim sektöründe yaşanan aksaklıklar nedeniyle bazı malzemeleri temin etmekte sıkıntı çekiyoruz fakat gerekli testleri yapmaya devam ediyoruz."

Başta Tahran olmak üzere ülkenin bazı bölgelerinde sağlık kurallarına riayet edilmediği ve çağrılara uyulmadığı için vakaların yeniden arttığını dolayısıyla can kayıplarının da yükseldiğini ifade eden Keyvani, "Vakalar zamanla azalacak ve virüs etkisini kaybedecektir. 1918'de yaşanan salgın Kovid-19'dan çok daha etkiliydi ve can kayıpları da çok daha fazlaydı." dedi.

"Kovid-19 en fazla düğün merasimleri ve taziyelerde bulaşıyor"

Öte yandan Sağlık Bakan Yardımcısı Ali Rıza Reisi, virüsün yayılmasında düğün ve taziyelerin azımsanmayacak bir rol oynadığını söyledi.

Reisi, düzenlediği basın toplantısında, "Kovid-19, en fazla düğün merasimleri ve taziyelerde bulaşıyor. Bunun yanında ev ziyaretleri ve seyahatler de vaka artışındaki önemli diğer etkenler." diye konuştu.

Maske kullanma kültürünü hayata geçirebilmeleri halinde gelecek haftalarda hastaneye yatırılanların sayısında azalma olacağını belirten Reisi, "Sosyal mesafeye, hijyene ve kalabalık yerlerde bulunmamaya da dikkat edilmeli. Tüm yolları kapatamayız fakat sağlık kurallarına uyabiliriz." dedi.

Salgının yeniden tırmanışa geçmesi üzerine Tahran Valisi Enuşirevan Muhsini Bendpey, önceki gün başkentte "risk barındıran" kurum ve iş yerlerinin bir hafta süreyle kapatılması kararı alındığını açıklamıştı.

Kaynak: AA

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