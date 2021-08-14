İran'da, Kovid-19 vaka artışları nedeniyle 6 günlük kısıtlamaya gidildi
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İran'da, Kovid-19 vaka artışları nedeniyle 6 günlük kısıtlamaya gidildi

İran'da, Kovid-19 vaka artışları nedeniyle 6 günlük kısıtlamaya gidildi
Anadolu Ajansı / Muhammet Kurşun - Haberler | Güncel

İran, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında artan vakalar ve can kayıpları nedeniyle 6 gün boyunca zorunlu olmayan iş yerleri kapalı olacak.

İran, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında artan vakalar ve can kayıpları nedeniyle 6 gün boyunca zorunlu olmayan iş yerleri kapalı olacak.

İran Koronavirüsle Ulusal Mücadele Kurulu Sözcüsü Ali Rıza Reisi, devlet televizyonuna yaptığı açıklamada, salgındaki artış nedeniyle 16-21 Ağustos tarihlerinde tatil ilan edildiğini söyledi.

Reisi, şehirler arası seyahat yasağının da 15 Ağustos Pazar günü saat 12.00'den itibaren başlayacağını ve 21 Ağustos Cumartesi gününe kadar devam edeceğini aktardı.

Reisi ayrıca, tatil süresince zorunlu olan iş yerleri dışındaki alışveriş merkezleri, devlet daireleri ve bankaların kapalı olacağını ifade etti.

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Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Kurşun

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