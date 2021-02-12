İran'da Kovid-19'un İngiltere varyantından kaynaklı ilk can kaybı
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İran'da Kovid-19'un İngiltere varyantından kaynaklı ilk can kaybı

12.02.2021 02:09 | Son Güncelleme: 12.02.2021 02:12
İran'da Kovid-19'un İngiltere varyantından kaynaklı ilk can kaybı

İran'ın Kazvin eyaletinde yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) İngiltere varyantına yakalanan 48 yaşındaki bir kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

İran'ın Kazvin eyaletinde yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) İngiltere varyantına yakalanan 48 yaşındaki bir kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Kazvin Sağlık Bilimleri Üniversitesinden yapılan açıklamaya göre, eyaletin Aybek ilçesinde koronavirüsün İngiltere varyantına yakalanan bir kişi 72 saat sonra yaşamını yitirdi.

Hayatını kaybeden kişinin ailesinin de Kovid-19 testlerinin pozitif çıktığı, ancak herhangi bir belirtilerinin olmadığı belirtilirken, virüsün İngiltere varyantının eyalette yayılma tehlikesinin olduğu kaydedildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Kurşun

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