İran'da Kovid-19'un Hindistan mutasyonuna rastlandı
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İran'da Kovid-19'un Hindistan mutasyonuna rastlandı

İran'da Kovid-19'un Hindistan mutasyonuna rastlandı
Anadolu Ajansı / Ahmet Dursun - Haberler | Güncel

Yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) iki kez mutasyon geçirdiği için "çift mutant" varyantı olarak bilinen Hindistan varyantı İran'da da görüldü.

Yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) iki kez mutasyon geçirdiği için "çift mutant" varyantı olarak bilinen Hindistan varyantı İran'da da görüldü.

İran devlet televizyonuna göre, Sağlık Bakanı Said Nemeki, başkent Tahran'da basına yaptığı açıklamada, salgın sürecine ilişkin bilgi verdi.

Kovid-19'un daha hızlı yayılan yeni bir türüne İran'da da rastlandığını aktaran Nemeki, "Ne yazık ki Batı Azerbaycan eyaletinde Hint işçilerin bulunduğu bir binada 10 kişide ülkeye getirilebilecek en kötü tür olan Hindistan-Kaliforniya hibrit varyantı tespit edildi." dedi.

Nemeki ayrıca Kum kentinde 3 Hint vatandaşında da Kovid-19'un Hindistan varyantının tespit edildiğini kaydetti.

İran'da en yaygın tür olan İngiliz varyantına karşı gerekli önlemlerin alındığını aktaran Nemeki, buna karşılık Kovid-19'un en tehlikeli mutasyonu olduğu belirtilen Güney Afrika ile Hindistan varyantlarının ülkede yayılmasından endişe duyduklarını belirtti.

İran, Hindistan varyantının hızla yayılmaya devam ettiği Hindistan ve Pakistan'a 24 Nisan'da uçak seferlerini durdurduğunu açıklamıştı.

Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, 29 Nisan'da yaptığı açıklamada, Hindistan'da görülen ve "çift mutant" varyantı olarak tanımlanan B.1.617 varyantının ülkeye girişinin engellenmesi için gerekli tedbirlerin alınacağını duyurmuştu. Bu konuda ilgili kurumlara talimat verdiğini kaydeden Ruhani, "İngiliz varyantının ülkeye girişine benzer bir durumla karşılaşmamaya özen göstermeliyiz. Bu konuda herhangi bir kurumun ihmali kabul edilemez." ifadelerini kullanmıştı.

İran, 30 Nisan'da da Afganistan ve Pakistan'dan ülkeye girişleri durdurmuştu.

Sağlık Bakanlığı verilerine göre, İran'da bugüne kadar 73 bin 568 kişi Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti, vaka sayısı ise 2 milyon 591 bini geçti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Dursun

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