İran'da Kovid-19'un Güney Afrika mutasyonuna rastlandı
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İran'da Kovid-19'un Güney Afrika mutasyonuna rastlandı

İran'da Kovid-19'un Güney Afrika mutasyonuna rastlandı
Anadolu Ajansı / Ahmet Dursun - Haberler | Güncel

Yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) mutasyon geçiren ve daha hızlı yayılan türlerinden Güney Afrika varyantı İran'da da görüldü.

Yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) mutasyon geçiren ve daha hızlı yayılan türlerinden Güney Afrika varyantı İran'da da görüldü.

İran devlet televizyonuna göre, Sağlık Bakanı Said Nemeki, başkent Tahran'da düzenlediği basın toplantısında, Kovid-19'la ilgili vaka ve can kayıplarında gelecek hafta daha kötü bir tabloyla karşılaşabilecekleri uyarısında bulundu.

Kovid-19'un daha hızlı yayılan Güney Afrika mutasyonuna İran'da da rastlandığını aktaran Nemeki, "Maalesef dün gece ülkenin güney eyaletlerinden birinde üç kişide Güney Afrika varyantının tespit edildiğini öğrendik. Güney Afrika varyantı, Kovid-19'un mutasyona uğramış tüm türlerinden daha dirençlidir ve bazı aşılar da bu varyanta karşı daha az etkilidir." dedi.

Nemeki, konuyla ilgili daha detaylı bilgileri yakında kamuoyuyla paylaşacaklarını belirtti.

Sağlık Bakanlığı verilerine göre İran'da bugüne kadar 70 bin 532 kişi Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti, vaka sayısı ise 2 milyon 438 bini geçti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Dursun

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