İran'da Kovid-19 teşhis kiti üretilmeye başlandı
İran'da bir şirket yeni tip koronavirüs (Kovid-19) teşhis kiti üretmeye başladığını duyurdu.
25.03.2020 11:07 | Son Güncelleme: 25.03.2020 11:07
İran'da bir şirket yeni tip koronavirüs (Kovid-19) teşhis kiti üretmeye başladığını duyurdu.
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Kaynak: Dunya.com