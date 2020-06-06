İran'da Kovid-19 tedbirlerinin gevşetilmesi sürüyor
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İran'da Kovid-19 tedbirlerinin gevşetilmesi sürüyor

İran, bazı eyaletlerde artan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarına rağmen salgınla mücadele tedbirlerini gevşetmeyi sürdürüyor.

İran'da Kovid-19 tedbirlerinin gevşetilmesi sürüyor
06.06.2020 13:03 | Son Güncelleme: 06.06.2020 13:03

İran, bazı eyaletlerde artan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarına rağmen salgınla mücadele tedbirlerini gevşetmeyi sürdürüyor.

İran devlet televizyonunun haberine göre, başkent Tahran'da düzenlenen Koronavirüsle Ulusal Mücadele Kurulu toplantısı sonrasında konuşan Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, ülkedeki salgın süreciyle ilgili son gelişmeler hakkında bilgi verdi.

Salgının uzun süre devam edebileceğine, belki de yıl sonuna (İran takvimine göre Mart 2021) kadar sürebileceğine dikkati çeken Ruhani, "Her yerde maske takılması ve ellerin yıkanması gibi tüm sağlık talimatlarına uzun müddet herkes riayet etmelidir." dedi.

Havaların ısınmasıyla virüsün etkisini kaybedeceğine dair görüşlerin kanıtlanmadığına dikkati çeken Ruhani, "Bilimsel temeli olmayan ve uzmanlarımızın onaylamadığı sahte umutlara kapılmamalıyız. Çalışmalıyız, fabrika ve mağazalar faaliyette olmalı ve virüsle mücadele devam etmeli. Bu şartlar altında başka seçeneğimiz ve ikinci bir yolumuz yok." diye konuştu.

"Düğün ve matem törenleri ile aile toplantılarını kenara bırakmalıyız"

Zorunlu olmadıkça toplantılardan kaçınma çağrısında bulunan Ruhani, bir bölgede düzenlenen bir düğünün vakaların artışına neden olduğunu hatırlatarak,, "Düğün ve matem törenleri ile aile toplantılarını bu süreçte bir kenara bırakmalıyız." ifadesini kullandı.

Ruhani, az vaka görüldüğü için "beyaz bölge" olarak adlandırılan ilçelerin dışında "sarı bölgelerde" de 21 Haziran'dan itibaren gerekli sosyal mesafe ve sağlık talimatlarına uyulması koşuluyla cuma namazlarının kılınabileceğini belirtti.

Toplantıda, kısıtlamaların kaldırılmasına dönük kararlar alındığını aktaran Ruhani şöyle konuştu:

"Bu toplantıda, anaokullarının, Kur'an sınıflarının ve dil okulları gibi eğitim kurumlarının tüm sağlık talimatlarına uymak şartıyla 13 Haziran'da faaliyetlerine başlaması kararlaştırıldı. Aynı şekilde Koronavirüsle Ulusal Mücadele Kurulu kararına göre, yurt içi seyahat turları da 13 Haziran itibarıyla başlayabilir."

Ruhani, sinema ve konserler gibi kültürel etkinliklerin de 21 Haziran'dan itibaren salon kapasitesinin yüzde 50'sinin kullanılması şartıyla düzenleneceğini dile getirdi.

İran'da nisan ayının ortalarında düşüşe geçen günlük vaka sayıları ve can kayıpları, son haftalarda tedbirlerin gevşetilmesinin ardından ve bazı eyaletlerde sosyal mesafe kurallarına riayet edilmemesi nedeniyle yeniden artmıştı.

25 Mayıs'ta günlük can kaybı yaklaşık iki buçuk ay sonra 34'e kadar inmişti. Dün ülkede son 24 saatte 63 can kaybı yaşanırken günlük vaka sayısı da 2 bin 886 olarak açıklanmıştı.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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