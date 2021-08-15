İran'da Kovid-19 salgınında en yüksek günlük can kaybı kaydedildi
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İran'da Kovid-19 salgınında en yüksek günlük can kaybı kaydedildi

İran'da Kovid-19 salgınında en yüksek günlük can kaybı kaydedildi
Anadolu Ajansı / Muhammet Kurşun - Haberler | Güncel

İran'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 620 artarak 97 bin 828'e yükseldi ve ülkede salgının başından bu yana günlük en yüksek can kaybı yaşandı.

İran'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 620 artarak 97 bin 828'e yükseldi ve ülkede salgının başından bu yana günlük en yüksek can kaybı yaşandı.

Ülkede Kovid-19 salgınında günlük vaka sayıları ve can kaybı artmaya devam ediyor.

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, Kovid-19 salgınında son 24 saatte 620 kişinin hayatını kaybettiği, 36 bin 736 vaka tespit edildiği belirtildi.

Bakanlık açıklamasında virüs kaynaklı can kaybının 97 bin 828'e, vaka sayısının 4 milyon 425 bin 821'e yükseldiği bilgisi verildi.

Son 24 saatte virüs tespit edilenlerden 4 bin 272 kişinin de hastaneye nakledildiği belirtildi.

Açıklamada, Kovid-19'a yakalanan hastalardan 7 bin 323'ünün yoğun bakım ünitelerinde tedavi gördüğü, salgının başlangıcından bu yana iyileşenlerin sayısının ise 3 milyon 728 bin 940'a ulaştığı aktarıldı.

Yaklaşık 83 milyon nüfusa sahip ülkede bugün itibarıyla toplam 27 milyon 177 bin 565 test yapıldı.

İran'da toplam 19 milyon 166 bin 626 doz aşı yapıldı

Açıklamada ayrıca ülkede 15 milyon 96 bin 142 kişiye ilk doz, 4 milyon 70 bin 474 kişiye ise ikinci doz aşı yapıldığı aktarıldı.

Öte yandan, ülke genelinde 359 şehrin kırmızı, 59 şehrin turuncu, 30 şehrin de sarı kategoride olduğu ve kırmızı ile turuncu şehirlere araçların giriş-çıkışlarının yasak olduğu hatırlatıldı.

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Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Kurşun

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