İran'da Kovid-19 salgınında can kaybı 6 bin 486'ya yükseldi
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İran'da Kovid-19 salgınında can kaybı 6 bin 486'ya yükseldi

İran'da Kovid-19 salgınında can kaybı 6 bin 486'ya yükseldi
07.05.2020 13:04 | Son Güncelleme: 07.05.2020 13:04

İran'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 68 artarak 6 bin 486'ya yükseldi.

İran'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 68 artarak 6 bin 486'ya yükseldi.

Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Kiyanuş Cihanpur, devlet televizyonundan yayımlanan açıklamasında, son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle ülke genelinde 68 kişinin daha yaşamını yitirdiğini ve 1485 yeni vaka tespit edildiğini duyurdu.

Ülkede Kovid-19 kaynaklı can kaybının 6 bin 486'ya çıktığını aktaran Cihanpur, toplam vaka sayısının ise 103 bin 135 olduğunu bildirdi.

Virüse yakalananlardan 2 bin 728'inin durumunun kritik olduğunu dile getiren Sağlık Bakanlığı Sözcüsü, şu ana kadar iyileşen hasta sayısının ise 82 bin 744 olduğunu belirtti.

Cihanpur, ülke genelinde şu ana kadar 544 bin 702 kişiye Kovid-19 testi yapıldığını kaydetti.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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