İran'da Kovid-19 salgınında can kaybı 5 bin 650'ye yükseldi
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Sağlık Bakanlığı, İran, Güncel, Haber

İran'da Kovid-19 salgınında can kaybı 5 bin 650'ye yükseldi

İran'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 76 artarak 5 bin 650'ye yükseldi.

25.04.2020 13:24 | Son Güncelleme: 25.04.2020 13:24
İran'da Kovid-19 salgınında can kaybı 5 bin 650'ye yükseldi

İran'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 76 artarak 5 bin 650'ye yükseldi.

Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Kiyanuş Cihanpur, devlet televizyonundan canlı yayınlanan açıklamasında, son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle ülke genelinde 76 kişinin daha yaşamını yitirdiğini ve 1134 yeni vaka tespit edildiğini duyurdu.

Böylece ülkede Kovid-19 kaynaklı can kaybının 5 bin 650'ye çıktığını aktaran Cihanpur, toplam vaka sayısının ise 89 bin 328'e ulaştığını bildirdi.

Virüse yakalanan hastalardan 3 bin 96'sının durumunun kritik olduğunu dile getiren Sağlık Bakanlığı Sözcüsü, şu ana kadar iyileşen hasta sayısının ise 68 bin 193 olduğunu belirtti.

Cihanpur, ülke genelinde bugüne kadar yapılan Kovid-19 test sayısının ise 410 bin 75'e çıktığını kaydetti.

Ruhani'den halka uyarı

Öte yandan Koronayla Ulusal Mücadele Kurulu toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, ülkede son günlerde tedricen kaldırılmaya başlanan kısıtlamaların, virüs tehdidinin ortadan kalktığı anlamına gelmediğini belirtti.

Sosyal mesafe kurallarına riayet etmenin zaruretini vurgulayan Ruhani, "Atılan adımlar ve değerlendirmeler, salgını kontrol etme yolunda olmamıza rağmen vatandaşların farkındalık düzeyinin azalması halinde Allah göstermesin hastalığın tekrar zirveye çıkabileceğini gösteriyor. Bu durumda kısıtlamaları tekrar hayata geçirmek zorunda kalırız." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

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Güncel Manşet

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