İran'da Kovid-19 salgını süresince 1 milyon 250 bin sigortalı çalışan işsiz kaldı

İran'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle 1 milyon 250 binin üzerinde sigortalı çalışanın işini kaybettiği bildirildi.

İranlı Öğrenciler Haber Ajansının (ISNA) Sosyal Sigorta İşleri Genel Müdürlüğü verilerine dayandırdığı habere göre, ülkede 19 Şubat 2020'de ilk vakanın tespit edilmesinin ardından hizmet sektörleri başta olmak üzere birçok işletme faaliyetlerini durdurdu.

Bu süreçte ülkede, 1 milyon 251 bin 975 sigortalı çalışanın işsiz kaldığı ve bunlardan 1 milyon 169 bin 534'üne işsizlik sigortası kapsamında ödeme yapıldığı belirtildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Dursun