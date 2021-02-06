İran'da Kovid-19 salgını süresince 1 milyon 250 bin sigortalı çalışan işsiz kaldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

İran'da Kovid-19 salgını süresince 1 milyon 250 bin sigortalı çalışan işsiz kaldı

06.02.2021 14:17 | Son Güncelleme: 06.02.2021 14:20
İran'da Kovid-19 salgını süresince 1 milyon 250 bin sigortalı çalışan işsiz kaldı

İran'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle 1 milyon 250 binin üzerinde sigortalı çalışanın işini kaybettiği bildirildi.

İran'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle 1 milyon 250 binin üzerinde sigortalı çalışanın işini kaybettiği bildirildi.

İranlı Öğrenciler Haber Ajansının (ISNA) Sosyal Sigorta İşleri Genel Müdürlüğü verilerine dayandırdığı habere göre, ülkede 19 Şubat 2020'de ilk vakanın tespit edilmesinin ardından hizmet sektörleri başta olmak üzere birçok işletme faaliyetlerini durdurdu.

Bu süreçte ülkede, 1 milyon 251 bin 975 sigortalı çalışanın işsiz kaldığı ve bunlardan 1 milyon 169 bin 534'üne işsizlik sigortası kapsamında ödeme yapıldığı belirtildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Dursun

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mahir Ünal Ali Çelebi Faik Öztrak Devlet Bahçeli Mustafa Şentop
Magazin Halsey Ezgi Mola Sezen Aksu İbrahim Tatlıses
Spor Mesut Özil Gökhan Gönül Ünal Karaman Sergen Yalçın Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Kaza Mersin Gazete Antalya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: İran'da Kovid-19 salgını süresince 1 milyon 250 bin sigortalı çalışan işsiz kaldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 6.2.2021 14:22:35. #1.15#
title