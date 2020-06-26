İran'da Kovid-19 nedeniyle tatile gidemeyen Tahranlılar göletlere akın etti
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İran'da Kovid-19 nedeniyle tatile gidemeyen Tahranlılar göletlere akın etti

İran'ın başkenti Tahran'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle tatile gidemeyen halk, hava sıcaklığının 40 dereceyi bulduğu bu günlerde serinlemek için göletlere akın ediyor.

İran'da Kovid-19 nedeniyle tatile gidemeyen Tahranlılar göletlere akın etti
26.06.2020 15:35 | Son Güncelleme: 26.06.2020 15:38

İran'ın başkenti Tahran'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle tatile gidemeyen halk, hava sıcaklığının 40 dereceyi bulduğu bu günlerde serinlemek için göletlere akın ediyor.

Virüs kaynaklı can kaybının 10 bin 239'a vaka sayısının da 217 bin 724'e yükseldiği ülkede, alınan önlemler kapsamında başkentteki havuzlar hala kapalı tutuluyor.

Tatile çıkamayan ve 40 dereceyi bulan sıcaklar nedeniyle bunalan Tahranlılar, serinlemek için en çok başkente 30 kilometre uzaklıkta bulunan Şehri Rey ilçesindeki Ali Pınarı suyunun oluşturduğu göleti tercih ediyor.

Çocuklar ve gençler serin suların tadını çıkarıyor

Yaz aylarını genelde ülkenin kuzeyindeki Hazar Denizi kıyısında bulunan Gilan ve Mazenderan'daki tatil yerlerinde geçiren Tahranlılar bu yıl salgın nedeniyle başkentte kaldı.

Tahranlılar hafta sonları park, bahçe, nehir kenarları ve göletlerde serinlemeye çalışıyor.

Şehri Rey'deki Ali Pınarı'nda özellikle çocuklar ve gençler, göletin serin sularının tadını çıkarıyor.

Kaynak: AA

Manşet

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