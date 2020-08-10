İran'da Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 189 kişi hayatını kaybetti
İran'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 189 artarak 18 bin 616'ya yükseldi.
İran'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 189 artarak 18 bin 616'ya yükseldi.
Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sima Sadat Lari, devlet televizyonunda yayınlanan açıklamasında, Kovid-19 salgınında son 24 saatte 189 kişinin daha yaşamını yitirdiğini ve 2 bin 132 yeni vaka tespit edildiğini belirtti.
Lari, böylece virüs kaynaklı toplam can kaybının 18 bin 616'ya, vaka sayısının da 328 bin 844'e çıktığını aktardı.
Virüse yakalanan hastalardan 3 bin 992'sinin durumunun ağır olduğunu söyleyen Lari, şu ana kadar iyileşen hasta sayısının ise 286 bin 642'ye ulaştığı bilgisini verdi.
Lari ayrıca ülkede yapılan toplam test sayısının da bugün itibarıyla 2 milyon 711 bin 817 olduğunu kaydetti.
İran'da Kovid-19'un ilk kez 19 Şubat'ta Kum kentinde tespit edildiği duyurulmuştu.
Kaynak: AA