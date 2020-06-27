İran'da Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 125 kişi hayatını kaybetti
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İran'da Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 125 kişi hayatını kaybetti

İran'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 125 artarak 10 bin 364'e yükseldi.

27.06.2020 13:01 | Son Güncelleme: 27.06.2020 13:14

İran'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 125 artarak 10 bin 364'e yükseldi.

İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sima Sadat Lari, Kovid-19 salgınında son 24 saatte ülke genelinde 125 kişinin yaşamını yitirdiğini, 2 bin 456 yeni vaka tespit edildiğini açıkladı.

Lari, böylece Kovid-19 kaynaklı toplam can kaybının 10 bin 364'e, vaka sayısının da 220 bin 180'e çıktığını aktardı.

Hastalardan 2 bin 928'inin durumunun ağır olduğunu ifade eden Lari, tedavileri tamamlanan 180 bin 661 kişinin ise taburcu edildiğini belirtti.

Sözcü Lari, ülkede şu ana kadar yapılan toplam test sayısının da 1 milyon 583 bin 542 olduğu bilgisini paylaştı.

Kirmanşah, Kürdistan, Huzistan, Hürmüzgan, Batı Azerbaycan ve Rezevi Horasanı eyaletlerinin "kırmızı bölge" olarak belirlendiğini kaydeden Sağlık Bakanlığı Sözcüsü, Doğu Azerbaycan, Sistan-Beluçistan, Buşehr, Loristan ve Gülistan'ın da riskli bölgeler olduğunu sözlerine ekledi.

İran'da Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 125 kişi hayatını kaybetti

Kaynak: AA

Manşet

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