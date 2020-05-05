İran'da Kovid-19 nedeniyle safran üretimi yüzde 80 azaldı
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İran'da Kovid-19 nedeniyle safran üretimi yüzde 80 azaldı

İran'da Kovid-19 nedeniyle safran üretimi yüzde 80 azaldı
05.05.2020 14:08 | Son Güncelleme: 05.05.2020 14:08

İran'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle ülke ekonomisinde önemli bir yer tutan safran üretimi yüzde 80 azaldı.

İran'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle ülke ekonomisinde önemli bir yer tutan safran üretimi yüzde 80 azaldı.

İran resmi haber ajansı IRNA'ya konuşan Ulusal Safran Konseyi Başkanı Muhsin İhtişam, Kovid-19'un küresel etkilerinin hem iç hem de dış piyasadaki safran taleplerini azalttığını belirtti.

İhtişam "Dünyada ve özellikle safran ihracatı yapılan ülkelerdeki Kovid-19 salgını, İran'ın safran ihracatını düşürdü. Aynı şekilde, safranın arz ve talebinde iç piyasada da sorunlarla karşı karşıyayız. Kovid-19, ülkedeki safran üretiminde yüzde 80 azalmaya neden oldu." ifadelerini kullandı.

Ülkedeki dini ve tarihi mekanları ziyaret etmek için gelen yerli ve yabancı turist sayısının da salgın nedeniyle azaldığına dikkati çeken İhtişam, bu durumun da safran üretimindeki düşüşte etkili olduğunu sözlerine ekledi.

Yiyecek, içecek, ilaç, koku, tekstil ve daha birçok alanda kullanılan safranın dünyada yaklaşık yüzde 95'inin üretildiği İran'da, safran ülke ekonomisinde önemli bir yer tutuyor.

Ekiminden biçimine, ayıklanmasından kurutulmasına kadar ince bir işçilik gerektirmesi ve meşakkatli bir süreç sonunda elde edilmesi nedeniyle pahalı bir ürün olan safran ülkede "kızıl altın" olarak da biliniyor.

İran ürettiği safranı başta Avrupa ülkeleri olmak üzere bir çok Arap ve Güney Asya ülkelerine ihraç ediyor.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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