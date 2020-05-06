İran'da Kovid-19 nedeniyle kuaförlere uygulanan çalışma yasağı kaldırıldı

İran'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında kuaförlere uygulanan çalışma yasağı kaldırıldı.

İran'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında kuaförlere uygulanan çalışma yasağı kaldırıldı.

İranlı Öğrenciler Haber Ajansına (ISNA) göre, İran Esnaf Odası ülkedeki kadın ve erkek kuaförlerinin faaliyetlerine yeniden başlayabileceklerini duyurdu.

Kuaförlerin, Sağlık Bakanlığının Kovid-19 ile mücadele kapsamında belirlediği hijyen kuralları çerçevesinde çalışacakları belirtildi.

Bazı işletmeler tekrar açılmıştı

Ülkede, "düşük riskli" olarak sınıflandırılan iş ve işletmeler 11 Nisan Cumartesi günü başkent Tahran dışındaki eyaletlerde, 18 Nisan Cumartesi ise başkent Tahran'da faaliyetlerine başlamıştı.

Alışveriş merkezleri, kapalı çarşılar, restoranlar, kafeler, yüzme havuzları, saunalar ve güzellik salonları gibi işletmeler ise yüksek risk grubunda sayılarak, açılmalarına izin verilmemişti.

Açılmasına izin verilen işletmelerin sıkı denetimlere tabi tutulacağı ve sağlık kurallarına uymadıkları tespit edilen işletmelerin ise mühürleneceği açıklanmıştı.

İran'da dün itibarıyla koronavirüs kaynaklı can kaybı 6 bin 340'a, vaka sayısı ise 99 bin 970'e ulaştı.

Kaynak: AA