İran'da Kovid-19 nedeniyle kapalı olan camilerin tamamı yarın açılıyor
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İran'da Kovid-19 nedeniyle kapalı olan camilerin tamamı yarın açılıyor

İran'da Kovid-19 nedeniyle kapalı olan camilerin tamamı yarın açılıyor
11.05.2020 15:34 | Son Güncelleme: 11.05.2020 15:34

İran'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle bir süredir kapalı olan camilerin tamamı yarın açılıyor.

İran'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle bir süredir kapalı olan camilerin tamamı yarın açılıyor.

İranlı İşçiler Haber Ajansı'na (ILNA) göre, İslami Tebligat Kurumu Başkanı Muhammed Kumi, "Sağlık Bakanımız ve yetkililerle yapılan görüşmeler neticesinde alınan karar uyarınca, sağlık tedbirlerine uyulması şartıyla ülke genelinde camiler salı günü (yarın) açılacak." dedi.

Kovid-19 salgınında az tehlikeli olarak nitelendirilen 132 beyaz bölgede, geçen haftadan itibaren camiler ibadete açılmıştı.

Çin'den dünyaya yayılan Kovid-19, İran'da ilk olarak 19 Şubat'ta Kum kentinde görülmüş, ardından ülkenin tamamına yayılmıştı.

İran'da bugün itibarıyla Kovid-19 kaynaklı can kaybı 6 bin 685'e, vaka sayısı 109 bin 286'ya ulaştı.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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