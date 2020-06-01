İran'da Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 7 bin 878'e yükseldi
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İran'da Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 7 bin 878'e yükseldi

İran'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle son 24 saatte 81 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle toplam can kaybı 7 bin 878'e yükseldi.

İran'da Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 7 bin 878'e yükseldi
01.06.2020 13:21 | Son Güncelleme: 01.06.2020 13:21

İran'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle son 24 saatte 81 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle toplam can kaybı 7 bin 878'e yükseldi.

İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Kiyanuş Cihanpur, son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle ülke genelinde 81 kişinin daha hayatını kaybettiğini açıkladı.

Toplam can kaybının 7 bin 878'e ulaştığını belirten Cihanpur, vaka sayısının da 2 bin 979 artarak 154 bin 445'e çıktığını kaydetti.

Kovid-19 hastalarından 2 bin 578'inin durumunun ağır olduğunu belirten Cihanpur, 121 bin 4 kişinin tedavilerinin tamamlanmasının ardından taburcu edildiğini belirtti.

Sağlık Bakanlığı Sözcüsü, şu ana kadar 955 bin 865 Kovid-19 testi yaptıkları bilgisini paylaştı.

Cihanpur, halkın çoğunluğunun, sağlık kurallarına riayet ettiğini ancak bazı bölgelerde sosyal mesafeye uyulmadığını ve maske takılmadığını aktararak talimatlara uymayan bazı mekanların da kapatıldığını kaydetti.

İran'ın İsfahan, Doğu ve Batı Azerbaycan, Loristan, Kirmanşah, Hürmüzgan ve Sistan-Beluçistan eyaletlerinin yüksek riskli bölgeler arasında yer aldığı belirtiliyor.

İran'da ilk Kovid-19 vakası 19 Şubat'ta Kum kentinde tespit edilmişti.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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