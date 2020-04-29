İran'da Kovid-19 nedeniyle dini mekanların kapatılmasına tepki
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İran'da Kovid-19 nedeniyle dini mekanların kapatılmasına tepki

İran'da Dini Medreseler Sözcüsü Abbas Naini, Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'den yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında kapanan dini mekanların açılmasını istedi.

İran'da Kovid-19 nedeniyle dini mekanların kapatılmasına tepki
29.04.2020 18:04 | Son Güncelleme: 29.04.2020 18:04

İran'da Dini Medreseler Sözcüsü Abbas Naini, Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'den yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında kapanan dini mekanların açılmasını istedi.

İran'ın resmi haber ajansı IRNA'ya göre, Ruhani'ye hitaben kaleme aldığı mektubunda Naini, Koronavirüs ile Ulusal Mücadele Kurulu'nun Kovid-19'un yayılmasında türbe ziyaretlerinin yüzde 44, cuma namazlarının yüzde 22 etkisinin olduğu gerekçesiyle dini mekanların kapatılması kararına karşı çıktı.

Naini mektubunda, "Dindar ve Rehber'e (Ali Hamaney) bağlı İran halkı ile din adamları, kurul başkanı olarak sizden söz konusu kararı gözden geçirmenizi ve alınan kararla ilgili özür dilemenizi beklemiştir. Fakat siz bunu yapmadığınız gibi, ibadethanelerin kapalılık süresinin devam edeceği konusunda ısrar ediyorsunuz. Halbuki Kovid-19'un yayılmasında yüzde 22 etkili bazı mekanların açılmasına izin verdiniz." ifadelerine yer verdi.

Dini Medreseler Sözcüsü Abbas Naini, Cumhurbaşkanı Ruhani'nin halktan özür dilemesini ve kutsal mekan ve ibadethaneleri açmasını istedi.

İran'da Koronavirüs ile Ulusal Mücadele Kurulu, türbe ve ibadethanelerin kapatılması kararını almış, söz konusu kararın Kum ve Meşhed gibi dini merkezlerin bulunduğu kentlerde ramazan sonuna kadar süreceği açıklanmıştı. Bununla birlikte ülkede ticari hayatın sürmesi için çarşıların açık kalması kararı verilmişti.

Çin'den dünyaya yayılan Kovid-19, İran'da ilk olarak 19 Şubat'ta Kum kentinde görülmüş, ardından ülkenin tamamına yayılmıştı.

İran'da bugün itibarıyla koronavirüs kaynaklı can kaybı 5 bin 957'ye, vaka sayısı ise 93 bin 657'ye ulaştı.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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