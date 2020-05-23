İran'da Kovid-19 nedeniyle can kaybı 7 bin 359'a yükseldi
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İran'da Kovid-19 nedeniyle can kaybı 7 bin 359'a yükseldi

İran'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 59 artarak 7 bin 359'a yükseldi.

İran'da Kovid-19 nedeniyle can kaybı 7 bin 359'a yükseldi
23.05.2020 13:15 | Son Güncelleme: 23.05.2020 13:15

İran'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 59 artarak 7 bin 359'a yükseldi.

Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Kiyanuş Cihanpur, devlet televizyonundan yayımlanan açıklamasında, Kovid-19 sebebiyle ülke genelinde 59 kişinin daha yaşamını yitirdiğini ve 1869 yeni vaka tespit edildiğini duyurdu.

Buna göre, ülkede Kovid-19 kaynaklı toplam can kaybının 7 bin 359'a yükseldiğini aktaran Cihanpur, toplam vaka sayısının ise 133 bin 521 olduğunu belirtti.

Bir çok eyalette vaka ve can kayıplarının düşüşe geçtiğini ifade eden Cihanpur, "Son 24 saatte 14 eyalette Kovid-19 nedeniyle ölüm olmadı. 6 eyalette ise virüs kaynaklı yalnızca birer ölüm vakası yaşandı. Umuyorum bu süreç dikkat ve ciddiyetle gelecek haftalarda da devam eder." diye konuştu.

Sağlık Bakanlığı Sözcüsü, ülkenin güneybatısındaki Huzistan eyaletinin ise halen yüksek riskli bölge olduğuna dikkati çekti.

Virüse yakalanan hastalardan 2 bin 633'ünün durumunun kritik olduğunu söyleyen Cihanpur, şu ana kadar iyileşen hasta sayısının ise 104 bin 72'ye ulaştığını kaydetti.

Cihanpur, ülke genelinde şimdiye kadar 781 bin 286 kişiye Kovid-19 testi yapıldığını da sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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