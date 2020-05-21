İran'da Kovid-19 nedeniyle 150 bin ton fıstık üreticinin elinde kaldı
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İran'da Kovid-19 nedeniyle 150 bin ton fıstık üreticinin elinde kaldı

İran Kooperatifler Odası Tarım Komisyonu Başkanı Ersalan Kasımi, ülkede yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) ihracata olumsuz etkisi nedeniyle yaklaşık 150 bin ton fıstığın üreticinin elinde kaldığını söyledi.

İran'da Kovid-19 nedeniyle 150 bin ton fıstık üreticinin elinde kaldı
21.05.2020 17:05 | Son Güncelleme: 21.05.2020 17:05

İran Kooperatifler Odası Tarım Komisyonu Başkanı Ersalan Kasımi, ülkede yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) ihracata olumsuz etkisi nedeniyle yaklaşık 150 bin ton fıstığın üreticinin elinde kaldığını söyledi.

Fars Haber Ajansına göre, Kasımi, ülkede yıllık fıstık üretiminin yaklaşık 250 bin ton civarında olduğunu ve bunun en fazla 120 bin tonunun iç piyasada tüketildiğini ifade etti.

Kasımi, "Koronavirüsün ziraat ürünleri ihracatını durdurması nedeniyle yaklaşık 150 bin ton fıstık üreticinin elinde kaldı." dedi.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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