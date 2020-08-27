İran'da Kovid-19 nedeniyle 117 kişi daha hayatını kaybetti
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İran'da Kovid-19 nedeniyle 117 kişi daha hayatını kaybetti

İran'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı bir günde 117 artarak 21 bin 137'ye yükseldi.

27.08.2020 12:45 | Son Güncelleme: 27.08.2020 13:12

İran'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı bir günde 117 artarak 21 bin 137'ye yükseldi.

Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sima Sadat Lari, devlet televizyonunda yayınlanan açıklamasında, Kovid-19 salgınında son 24 saatte 117 kişinin daha yaşamını yitirdiğini ve 2 bin 190 yeni vaka tespit edildiğini belirtti.

Lari, böylece virüs kaynaklı toplam can kaybının 21 bin 137'ye, vaka sayısının da 367 bin 796'ya çıktığını aktardı.

Virüse yakalanan hastalardan 3 bin 822'sinin yoğun bakım ünitelerinde tedavi gördüğünü söyleyen Lari, şu ana kadar iyileşenlerin sayısının da 316 bin 638'e ulaştığı bilgisini verdi.

Bakanlık Sözcüsü Lari, ülkede yapılan toplam test sayısının ise bugün itibarıyla 3 milyon 138 bin 782 olduğunu kaydetti.

İran'da Kovid-19'un ilk kez 19 Şubat'ta Kum kentinde tespit edildiği duyurulmuştu.

İran'da Kovid-19 nedeniyle 117 kişi daha hayatını kaybetti

Kaynak: AA

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