İran'da Kovid-19 kaynaklı günlük can kaybında yeni rekor
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İran'da Kovid-19 kaynaklı günlük can kaybında yeni rekor

İran'da Kovid-19 kaynaklı günlük can kaybında yeni rekor
Anadolu Ajansı / Ahmet Dursun - Haberler | Güncel

İran'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı son 24 saatte 709 artarak, ülkede salgının başlangıcından bu yana en yüksek günlük can kaybı kaydedildi.

İran'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı son 24 saatte 709 artarak, ülkede salgının başlangıcından bu yana en yüksek günlük can kaybı kaydedildi.

İran Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 40 bin 623 yeni vaka tespit edildi, bunlardan 5 bin 487'si tedavi altına alındı.

Vaka sayısının 4 milyon 756 bin 394'e yükseldiği ülkede, 709 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle toplam can kaybı 103 bin 357'ye çıktı.

Yoğun bakım ünitelerinde ise 7 bin 727 Kovid-19 hastası tedavi görüyor.

Ülkede salgının başlangıcından bu yana en yüksek günlük can kaybı, 684 kişinin hayatını kaybettiği 22 Ağustos'ta kaydedilmişti.

İran'da toplam 23 milyon 710 bin 434 doz aşı yapıldı

Yaklaşık 83 milyon nüfusa sahip ülkede 17 milyon 233 bin 661 kişiye ilk doz, 6 milyon 476 bin 773 kişiye ikinci doz aşıları yapıldı. Ülkede toplamda 23 milyon 710 bin 434 doz aşı uygulandı.

Risk gruplarına göre, ülke genelinde 359 şehir "yüksek riskli" olarak belirlenen "kırmızı", 59 şehir "orta riskli" şeklinde belirlenen "turuncu" ve 30 şehir de "düşük riskli" olarak belirlenen "sarı" kategoride yer alıyor.

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, 21 Ağustos'ta yaptığı konuşmada, salgının kontrol altına alınmasının kurulacak yeni hükümetin ilk önceliklerinden olacağını belirtmişti.

Salgının kontrolden çıktığı ülkede tüm kentler arasında zorunlu haller dışında 27 Ağustos'a kadar seyahat yasağı getirilmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Dursun

İran'da Kovid-19 salgınının başlangıcından bu yana en yüksek günlük can kaybı kaydedildi
İran'da Kovid-19 salgınının başlangıcından bu yana en yüksek günlük can kaybı kaydedildi
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