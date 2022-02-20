İran'da Kovid-19 kaynaklı can kayıpları artışa geçti

İran'da Kovid-19 nedeniyle bir günde 242 kişi hayatını kaybetti, 16 bin 967 yeni vaka kaydedildi.

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, salgındaki vaka ve can kayıplarının yanı sıra aşı verileri de paylaşıldı.

Son 24 saatte 16 bin 967 yeni vaka tespit edildiği ve bunlardan 2 bin 315'inin hastanelerde tedavi altına alındığı belirtildi.

Vaka sayısının 6 milyon 942 bin 452'ye çıktığı ülkede, 242 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle toplam can kaybının da 135 bin 40'a yükseldiği aktarıldı.

Kovid-19 kaynaklı can kaybının dün 191 olarak açıklandığı İran'da, vefat sayısının bir günde yaklaşık yüzde 25 artarak 242'ye yükselmesi dikkati çekti.

İran'da aşılama süreci

Yaklaşık 83 milyon nüfusa sahip ülkede bugüne kadar 62 milyon 151 bin 678 kişiye aşının ilk dozunun, 55 milyon 100 bin 697 kişiye ikinci dozunun, 22 milyon 214 bin 679 kişiye de üçüncü dozunun yapıldığı belirtildi.

İran'da aşılama sürecinin başlamasından bu yana toplam 139 milyon 467 bin 54 doz aşı uygulandığı kaydedildi.

Milli Eğitim Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, ülke genelinde 12-18 yaş grubundaki öğrencilerin yüzde 86'sına ilk doz, yüzde 76'sına da ikinci doz aşılarının yapıldığı belirtildi.

İran'da 12-18 yaş grubunda 6 milyon 503 bin 258 öğrenci bulunuyor.

Sağlık Bakanı Behram Aynullahi, 27 Ocak'ta yaptığı açıklamada, salgında 6. dalgaya girildiğini bildirmişti.

Ülkede dün Kovid-19 nedeniyle 191 kişinin hayatını kaybettiği, 12 bin 58 yeni vaka tespit edildiği açıklanmıştı.