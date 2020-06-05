İran'da Kovid-19 kaynaklı can kaybı 8 bin 134'e yükseldi
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İran'da Kovid-19 kaynaklı can kaybı 8 bin 134'e yükseldi

İran'da yeni tip koronavirüs nedeniyle (Kovid-19) hayatını kaybedenlerin sayısı 8 bin 134'e yükseldi.

İran'da Kovid-19 kaynaklı can kaybı 8 bin 134'e yükseldi
05.06.2020 13:03 | Son Güncelleme: 05.06.2020 13:03

İran'da yeni tip koronavirüs nedeniyle (Kovid-19) hayatını kaybedenlerin sayısı 8 bin 134'e yükseldi.

İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Kiyanuş Cihanpur, son 24 saatte ülke genelinde Kovid-19 nedeniyle 63 kişinin daha yaşamını yitirdiğini açıkladı.

Toplam can kaybının 8 bin 134'e ulaştığını belirten Cihanpur, vaka sayısının da 2 bin 886 artarak 167 bin 156'ya çıktığını aktardı.

Kovid-19 hastalarından 2 bin 573'ünün durumunun ağır olduğunu kaydeden Cihanpur, 129 bin 741 kişinin tedavilerinin tamamlanmasının ardından taburcu edildiğini belirtti.

Sağlık Bakanlığı Sözcüsü ayrıca, şu ana kadar 1 milyon 40 bin Kovid-19 testi yapıldığı bilgisini paylaştı.

Sözcü Cihanpur, ülkenin güneyinde Irak sınırında bulunan Huzistan eyaletinin kırmızı bölge olarak ilan edildiğini, Hürmüzgan, Kürdistan, Kirman, Kirmanşah, Buşehr, Doğu ve Batı Azerbaycan eyaletlerinin de riskli eyaletler arasında olduğunu aktardı.

Cihanpur, son 24 saatte 13 eyalette Kovid-19 kaynaklı ölüm kaydedilmediğini, 5 eyalette ise birer kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

İran'da mayıs ayının başında günlük yeni vaka sayısı 800'lere kadar düşmüştü. Yasakların kalkmasının ardından vaka sayıları yeniden yükselişe geçti.

İran'da Kovid-19'un ilk kez 19 Şubat'ta Kum kentinde tespit edildiği duyurulmuştu.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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