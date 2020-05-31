İran'da Kovid-19 kaynaklı can kaybı 7 bin 797'ye yükseldi
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İran'da Kovid-19 kaynaklı can kaybı 7 bin 797'ye yükseldi

İran'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle 63 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle toplam can kaybı 7 bin 797'ye, toplam vaka sayısı 151 bin 466'ya yükseldi.

İran'da Kovid-19 kaynaklı can kaybı 7 bin 797'ye yükseldi
31.05.2020 13:19 | Son Güncelleme: 31.05.2020 13:19

İran'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle 63 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle toplam can kaybı 7 bin 797'ye, toplam vaka sayısı 151 bin 466'ya yükseldi.

İran Sağlık Bakanlığı sözcüsü Kiyanuş Cihanpur, son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle ülke genelinde 63 kişinin daha hayatını kaybettiğini açıkladı.

Toplam ölü sayısının 7 bin 797'ye çıktığını belirten Cihanpur, vaka sayısının da 2 bin 516 artarak 151 bin 466 olduğunu kaydetti.

Kovid-19 hastalarından 2 bin 527'sinin durumunun ağır olduğunu belirten Cihanpur, 118 bin 848 kişinin tedavilerinin tamamlanmasının ardından taburcu edildiğini bildirdi.

Cihanpur; İsfahan, Doğu ve Batı Azerbaycan, Loristan, Kirmanşah, Hürmüzgan ve Sistan-Beluçistan eyaletlerinin yüksek riskli bölgeler arasında yer aldığını kaydetti.

İran'da ilk Kovid-19 vakası 19 Şubat'ta Kum kentinde tespit edilmişti.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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