İran'da Kovid-19 kaynaklı can kaybı 6 bin 91'e yükseldi
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İran'da Kovid-19 kaynaklı can kaybı 6 bin 91'e yükseldi

İran'da Kovid-19 kaynaklı can kaybı 6 bin 91'e yükseldi
01.05.2020 13:10 | Son Güncelleme: 01.05.2020 13:10

İran'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 63 artarak 6 bin 91'e yükseldi.

İran'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 63 artarak 6 bin 91'e yükseldi.

Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Kiyanuş Cihanpur, devlet televizyonundan canlı yayınlanan açıklamasında, son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle ülke genelinde 63 kişinin daha yaşamını yitirdiğini ve 1006 yeni vaka tespit edildiğini duyurdu.

Böylece ülkede Kovid-19 kaynaklı can kaybının 6 bin 91'e çıktığını aktaran Cihanpur, toplam vaka sayısının ise 95 bin 646 olduğunu bildirdi.

Virüse yakalananlardan 2 bin 899'unun durumunun kritik olduğunu dile getiren Sağlık Bakanlığı Sözcüsü, şu ana kadar iyileşen hasta sayısının ise 76 bin 318 olduğunu belirtti.

Cihanpur ayrıca ülke genelinde bugüne kadar yapılan Kovid-19 test sayısının 475 bin 23 olduğunu kaydetti.

116 ilçede kısıtlamalar kaldırılabilir

Öte yandan İran Sağlık Bakan Yardımcısı İrec Herirçi, 434 ilçeye sahip İran'da 116 ilçede virüsün kontrol altına alındığını açıkladı.

Bir süredir yeni Kovid-19 vakası görülmediği için "beyaz bölge" olarak adlandırılan bu ilçelerde kısıtlamaların kaldırılabileceğini ifade eden Herirçi, "Beyaz bölgelerde dini, kültürel ve spor faaliyetlerine yeniden izin verilip verilmeyeceğine dair karar pazar günü alınacak." dedi.

Bu arada Mazenderan Sağlık Bilimleri Üniversitesinin verilerine göre, ülkenin kuzeyinde Hazar Denizi'nin kıyısında yer alan Mazenderan eyaletinde son bir aydır düşüş sürecine giren vakalar dün tekrar artmaya başladı ve yeni vaka sayıları iyileşen hasta sayılarının önüne geçti.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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