İran'da Kovid-19 kaynaklı can kaybı 30 bini geçti
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İran'da Kovid-19 kaynaklı can kaybı 30 bini geçti

17.10.2020 14:13 | Son Güncelleme: 17.10.2020 14:16
İran'da Kovid-19 kaynaklı can kaybı 30 bini geçti

İran'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 30 bini aştı.

İran'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 30 bini aştı.

Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sima Sadat Lari, yaptığı açıklamada, Kovid-19 salgınında son 24 saatte 253 kişinin daha hayatını kaybettiğini ve 4 bin 103 yeni vaka tespit edildiğini belirtti.

Lari, virüs kaynaklı toplam can kaybının 30 bin 123'e, vaka sayısının da 526 bin 490'a çıktığını aktardı.

Virüse yakalanan hastalardan 4 bin 721'inin durumunun ağır olduğunu söyleyen Lari, şu ana kadar iyileşenlerin sayısının da 423 bin 921'e ulaştığı bilgisini verdi.

Lari, ülkede toplam 4 milyon 482 bin 263 kişiye test yapıldığını aktardı.

Sağlık Bakanlığı Sözcüsü, ülkedeki 31 eyaletten 30'unun "kırmızı" ve "riskli" bölgeler arasında yer aldığını sözlerine ekledi.

İran'da vakaların artması nedeniyle başkent Tahran, Kum, Kazvin ve Elburz eyaletlerinde yeniden kısıtlamalara gidilmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Kurşun

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