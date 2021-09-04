İran'da Kovid-19 kaynaklı can kaybı 110 bini aştı

İran'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 515 artarak 110 bin 64'e yükseldi.

İran'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 515 artarak 110 bin 64'e yükseldi.

İran Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 20 bin 404 yeni vaka tespit edildi, bunlardan 3 bin 479'u hastanelerde tedavi altına alındı.

Böylece toplam vaka sayısının 5 milyon 103 bin 537'ye yükseldiği ülkede, son 24 saatte 515 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle Kovid-19 kaynaklı toplam can kaybı 110 bin 64 oldu.

Ülke genelindeki hastanelerin yoğun bakım ünitelerinde ise 7 bin 744 Kovid-19 hastası tedavi görüyor.

Yaklaşık 83 milyon nüfusa sahip ülkede, 19 milyon 340 bin 385 kişiye Kovid-19 aşısının ilk dozu, 9 milyon 502 bin 679 kişiye de ikinci dozu yapılırken, toplamda 28 milyon 843 bin 64 doz aşı uygulandı.

Risk gruplarına göre, ülke genelinde 246 şehir "yüksek riskli" olarak belirlenen "kırmızı", 144 şehir "orta riskli" olarak belirlenen "turuncu" ve 58 şehir de "düşük riskli" olarak belirlenen "sarı" kategoride yer alıyor.

Buna göre son haftalarda 300'ün üzerinde seyreden kırmızı kategorideki şehirlerin sayısı uzun bir aradan sonra ilk kez 250'nin altına indi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Dursun