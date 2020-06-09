İran'da Kovid-19 hastası 3 kadın sağlıklı bebekler dünyaya getirdi
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İran'da Kovid-19 hastası 3 kadın sağlıklı bebekler dünyaya getirdi

İran'ın güneyindeki Hürmüzgan eyaletinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) teşhisi konulan 3 kadının sağlıklı bebekler dünyaya getirdiği belirtildi.

İran'da Kovid-19 hastası 3 kadın sağlıklı bebekler dünyaya getirdi
09.06.2020 11:29 | Son Güncelleme: 09.06.2020 11:32

İran'ın güneyindeki Hürmüzgan eyaletinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) teşhisi konulan 3 kadının sağlıklı bebekler dünyaya getirdiği belirtildi.

İranlı Öğrenciler Haber Ajansına (ISNA) göre, Hürmüzgan Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektör Yardımcısı Abdullah Garipzade hasta kadınlar için "Bu 3 hamile kadından her biri yüksek ateş, öksürük ve boğaz ağrısı şikayetleri ile hastanemize başvurdu. Yapılan testler ile 3'ünün de Kovid-19 hastası olduğu anlaşıldı." ifadelerini kullandı.

Sağlıklı 2 erkek ve 1 kız çocuğunun dünyaya geldiğini kaydeden Garipzade, doğumdan sonra annelerden birinin Kovid-19 tedavisinin tamamlandığını, diğer 2 annenin ise tedavilerinin sürdüğünü aktardı.

İran'da daha önce iki haftalık bir bebekte Kovid-19 tespit edilmişti.

Çin'den dünyaya yayılan Kovid-19, İran'da ilk kez 19 Şubat'ta Kum kentinde görülmüş, ardından ülkenin tamamına yayılmıştı. Ülkede son olarak, Kovid-19 kaynaklı can kaybı sayısı 8 bin 351, vaka sayısı ise 173 bin 832 olarak açıklanmıştı.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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