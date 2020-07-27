İran'da Kovid-19 hastalarının yaklaşık dörtte biri ölüm riski taşıyor
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İran'da Kovid-19 hastalarının yaklaşık dörtte biri ölüm riski taşıyor

İran'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tanısıyla son bir ayda hastaneye yatanların yüzde 24,4'ünün ölüm riski taşıdığı belirtildi.

İran'da Kovid-19 hastalarının yaklaşık dörtte biri ölüm riski taşıyor
27.07.2020 13:59 | Son Güncelleme: 27.07.2020 14:16

İran'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tanısıyla son bir ayda hastaneye yatanların yüzde 24,4'ünün ölüm riski taşıdığı belirtildi.

İranlı Öğrenciler Haber Ajansına (ISNA) göre Tahran Sina Hastanesi Acil Servis Başkanı Dr. Puya Payendemehr, Kovid-19 nedeniyle son bir ayda hastaneye yatan kişilerdeki ölüm riski oranının yüzde 24,4 olduğunu söyledi.

Ülke genelindeki hastanelerde, Kovid-19 nedeniyle 23 bin 367 hastanın tedavi olduğunu aktaran Payendemehr, "Son dönemde Kovid-19'dan ölenlerin sayısındaki artışın sebebi virüse yakalananların birçoğunun kalp, böbrek ve şeker hastası olmasından kaynaklanıyor." ifadelerini kullandı.

Payendemehr, "Son 30 günde elde edilen verilere göre, hastanede yatan Kovid-19 hastalarından yüzde 24,4'ünün hayatını kaybetme riski bulunuyor." dedi.

Çin'den dünyaya yayılan Kovid-19, İran'da ilk olarak 19 Şubat'ta Kum kentinde görülmüş, ardından ülkenin tamamına yayılmıştı.

İran'da son günlerde Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 200 civarında seyrediyor. Bugün itibarıyla koronavirüs kaynaklı can kaybı 15 bin 912'ye, vaka sayısı ise 293 bin 606'ya ulaştı.

Kaynak: AA

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