İran'da Kovid-19'dan hayatını kaybedenlerin sayısı 85 bini geçti
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İran'da Kovid-19'dan hayatını kaybedenlerin sayısı 85 bini geçti

İran'da Kovid-19'dan hayatını kaybedenlerin sayısı 85 bini geçti
Anadolu Ajansı / Muhammet Kurşun - Haberler | Güncel

İran'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 146 artarak 85 bin 95'e yükseldi.

İran'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 146 artarak 85 bin 95'e yükseldi.

İran Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, vaka ve can kayıplarının yanı sıra aşı verileri de paylaşıldı.

Açıklamada, Kovid-19 salgınında son 24 saatte 16 bin 80 yeni vaka tespit edildiği ve bunlardan 1733'ünün hastanelere yatırıldığı belirtildi.

Vaka sayısının 3 milyon 286 bin 923'e çıktığı bilgisi verilen açıklamada, 146 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle toplam can kaybının 85 bin 95 olduğu ifade edildi.

Kovid-19'a yakalanan hastalardan 3 bin 296'sının yoğun bakım ünitelerinde tedavi gördüğü, salgının başlangıcından bu yana iyileşenlerin sayısının ise 2 milyon 953 bin 586'ya ulaştığı bildirildi.

Yaklaşık 83 milyon nüfusa sahip ülkede yapılan toplam test sayısı ise bugün itibarıyla 24 milyon 119 bin 858 oldu.

İran'da toplam 6 milyon 515 bin 385 doz aşı yapıldı

Açıklamada ayrıca ülkede 4 milyon 497 bin 576 kişiye aşının ilk dozunun, 2 milyon 17 bin 809 kişiye ise ikinci dozunun yapıldığı aktarıldı.

Böylece ülkede şu ana kadar 6 milyon 515 bin 385 doz aşı uygulandığı açıklandı.

Öte yandan ülke genelinde 92 şehrin "kırmızı", 183'ünün "turuncu", 173'ünün "sarı" olduğu ve "mavi" kategoride şehir kalmadığı aktarılırken, kırmızı ve turuncu kategorideki şehirlere giriş-çıkışların yasak olduğu belirtildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Kurşun

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