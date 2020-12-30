İran'da Kovid-19'dan hayatını kaybedenlerin sayısı 55 bini geçti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

İran'da Kovid-19'dan hayatını kaybedenlerin sayısı 55 bini geçti

30.12.2020 14:07 | Son Güncelleme: 30.12.2020 14:11
İran'da Kovid-19'dan hayatını kaybedenlerin sayısı 55 bini geçti

İran'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 149 artarak 55 bin 95 oldu.

İran'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 149 artarak 55 bin 95 oldu.

Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sima Sadat Lari, yaptığı açıklamada, Kovid-19 salgınında son 24 saatte 149 kişinin daha hayatını kaybettiğini ve 6 bin 272 yeni vaka tespit edildiğini belirtti.

Lari, virüs kaynaklı toplam can kaybının 55 bin 95'e vaka sayısının da 1 milyon 218 bin 753'e çıktığını aktardı.

Kovid-19'a yakalanan hastalardan 5 bin 87'sinin durumunun ağır olduğunu söyleyen Lari, şu ana kadar iyileşenlerin sayısının da 978 bin 714 olduğunu ifade etti.

83 milyon nüfusluk ülkede 7 milyon 566 bin 946 test uygulandığını belirten Sağlık Bakanlığı Sözcüsü, ülke genelinde 108 ilçenin turuncu ve 340 ilçenin de sarı bölge olarak belirlendiğini sözlerine ekledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Kurşun

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Seyit Torun Mehmet Nuri Hulusi Akar Yaşar Güler Süreyya Sadi Bilgiç
Magazin Seda Sayan Hülya Avşar Demet Akalın İbrahim Tatlıses
Spor Erol Bulut Okan Buruk Fatih Terim Güven Yalçın Abdullah Avcı
Tüm Haberler Ocak Maltepe Galatasaray Öğretim Görevlisi
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: İran'da Kovid-19'dan hayatını kaybedenlerin sayısı 55 bini geçti - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 30.12.2020 14:17:39. #1.15#
title